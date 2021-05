Genoa-Atalanta: le formazioni ufficiali

Comincia la 37a giornata di Serie A, il primo anticipo delle 15 è Genoa-Atalanta. Sfida importante per la squadra di Gasperini che deve vincere per tenere il secondo posto e soprattutto per tenere a distanza le avversarie per la Champions League. Gasperini si affida a Miranchuk in attacco con Malinovskyi e Zapata.

Le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Marchetti; Onguéné; Radovanovic; Masiello; Ghiglione, Zajc, Rovella, Melegoni, Cassata; Destro, Pjaca.

All. Ballardini.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Miranchuk; Zapata.

All. Gasperini.

Foto: Twitter Genoa