Genesio: “Gara incredibile, il nostro portiere protagonista. Ne usciamo con tante convinzioni”

02/10/2025 | 21:35:34

Bruno Genesio, allenatore del Lille, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria a Roma.

Queste le sue parole: “Come si esce da un match così?

“Si esce stanchi, l’ho già provato con il Lione qui a Roma. Un copione simile. Il fine partite è stato difficile: prima volta di veder tre rigore parati. Belle emozioni, una bella ricompensa per i ragazzi dopo le sconfitte contro Lens e Lione. Abbiamo vinto, ma non abbiamo fatto ancora nulla”.

Il portiere protagonista: “Per tanto tempo è stato dietro Chevalier, non è facile e ha cambiato paese e allenamento. Aveva già parato un rigore contro contro il Lorient, ci si allena, sarà sicuramente una spinta per migliorare in futuro”.

C’è da fare un parallelo tra la gara di oggi e quella con il PSG?

“Sono gare diverse, con squadre diverse. La Roma è forte, non aveva subito tanti gol in queste prime partite, ed è una delle favorite per la vittoria finale dell’Europa League: è stato un bel test per autovalutare le nostre ambizioni. Questa seconda vittoria ci sprona per continuare meglio questo cammino”.

Ha la sensazione di aver battuto la favorita?

“La Roma è una delle favorite: è abituata a giocare queste gare. Sono più favoriti di noi, ma abbiamo di mostrato quello che possiamo fare: possiamo giocare contro queste squadre. Poi ci sarà la fase a eliminazione diretta e, nella passata stagione, squadre partite bene in questa fase si sono perse andando avanti”.

Questa vittoria aumenta la reputazione del vostro club?

“Sì, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Mi interessa la continuità di gioca, anche se contano i risultati. Ma non solo: dobbiamo continuare”

Foto: sito Lille