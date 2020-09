Gazzetta: il Monza riporta Boateng in Italia

Il Monza ha riportato Kevin Prince Boateng in Italia: operazione in chiusura, come ha scritto la Gazzetta dello Sport. Il centrocampista offensivo classe 1987, reduce da un’esperienza con il Besiktas, era ancora di proprietà della Fiorentina. Qualche mese fa Galliani aveva confessato di aver provato a trattare Boateng, ritenendolo fuori dalla portata del Monza. Invece, sotto sotto, covava il colpo che ha ormai centrato.

Foto: Twitter Fiorentina