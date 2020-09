Gazzetta dello Sport: caso Suarez, citato Paratici nelle intercettazioni

Spunta anche il nome del dirigente della Juventus, Fabio Paratici, tra le intercettazioni sul caso dell’esame di italiano svolto da Luis Suarez all’Università per stranieri di Perugia. Secondo La Gazzetta dello Sport, “tutto sarebbe cominciato comunque nell’altra Università cittadina”. Per ricostruire la vicenda, la Rosea cita a sua volta il Corriere della Sera, che ha raccolto la testimonianza di Maurizio Oliviero, rettore dell’Università Statale: “È lui a raccontare di aver ricevuto una telefonata dello staff della Juve sulla possibilità di poter effettuare l’esame di italiano per il conseguimento del livello B1 necessario per ottenere la cittadinanza italiana. A quel punto, Oliviero indica l’Università per stranieri e parla con la Rettrice e il direttore generale. ‘Dopo di che non ho saputo più nulla’. A esame effettuato, il Rettore dice di aver ricevuto una telefonata di cortesia di Paratici. ‘L’entourage del giocatore era rimasto molto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta’ “. Questo quanto scrive la Gazzetta.

Oliviero, che non è indagato, avrebbe perciò fatto da tramite tra la Juve e l’Università per stranieri. Anche Paratici non risulta tra gli indagati e il suo nome, è precisato nell’articolo, viene citato in modo generico.

Foto: Twitter Juventus