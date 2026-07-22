Gavi torna sulla rissa con Paredes: “Non deve essere squalificato”

22/07/2026 | 11:51:17

La mega rissa, scatenatasi al termine della finale Mondiale tra Paredes, Eric Garcia e Gavi, ha scatenato un’onda di polemiche senza fine. Tra chi chiede squalifiche esemplari ai danni dell’argentino e chi provvedimenti in larga scala della FIFA, c’è qualcuno che difende, con sorpresa, i modi, tutt’altro che sportivi, del centrocampista del Boca Juniors. Quel qualcuno è il protagonista, in negativo, della vicenda: Gavi. La mezz’ala del Barcellona, premiato dalla città natale Los Palacios y Villafranca per la conquista del Mondiale insieme a Fabian Ruiz, ha difeso il comportamento di Paredes e degli argentini: “No, a dire il vero non credo che debbano essere squalificati. Capisco che non sia un buon esempio per i bambini, ma c’è anche un lato più violento nel calcio. Forse la cosa più logica, a mio avviso, sarebbe espellerli durante la partita, ma come ho detto, alla fine penso che sia tutto calcio e che debba essere così”.

Foto: Instagram Gavi