Gavi: “Sono venuto qui per vincere il Mondiale. Spero in una finale contro Messi”

10/07/2026 | 12:14:56

Nella conferenza di presentazione dei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026, il centrocampista della Spagna Gavi ha parlato ai microfoni dei giornalisti: “È importante che tutti abbiano le idee chiare, giochino oppure no. Bisogna rappresentare il Paese restando uniti e dando ciascuno il proprio contributo. Siamo un gruppo molto compatto e uno dei nostri punti di forza è sapere che anche chi gioca meno può aiutarci a vincere le partite. Il Belgio ha grandi giocatori, come il Portogallo. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e pensare solo a vincere. Sono venuto qui per vincere il Mondiale. Tutti vogliamo giocare di più, ma ciò che conta davvero è conquistare il titolo. Il ct sa che può contare su di me in qualsiasi momento. Spero di essere decisivo. Ho sempre immaginato di segnare il gol della vittoria in finale con una rovesciata. Mi piacerebbe affrontare l’Argentina per Leo Messi, ma l’importante è arrivare in finale, indipendentemente dall’avversario“.

Foto: X FIFA