Gavi avverte la Spagna: “Cristiano Ronaldo può fare la differenza in qualsiasi momento”

05/07/2026 | 19:05:26

Gavi ha parlato a Marca a poche ore dalla sfida tra Spagna e Portogallo, le dichiarazioni: “Portogallo? È una squadra molto simile alla Spagna, e anche alla nostra. La chiave è mantenere lo slancio che stiamo acquisendo. La cosa importante è che tutta la squadra resti unita. Alla fine, credo che sia questo a renderci più forti, e se continuiamo così, sicuramente faremo bene. Cristiano Ronaldo? Resta uno dei migliori giocatori della storia e può fare la differenza in qualsiasi momento. Cancelo? La verità è che non ci siamo parlati. Credo che sia io che lui siamo concentrati sulla partita. Non credo che mi parlerà prima della fine della partita, e nemmeno io parlerò con lui”.

Foto: Instagram Gavi