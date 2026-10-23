Gattuso: “Taylor? Ha preso una botta, ma ieri si è allenato in gruppo”

23/10/2026 | 14:59:11

Le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia del Parma: “La squadra è viva, abbiamo avuto problemi con Taylor per una botta ma ieri si è allenato in gruppo. L’atteggiamento è quello giusto. Dobbiamo riuscire a giocare con la stessa intensità, voglia e veemenza. Non bisogna abbassare l’intensità e la voglia di stare un campo. Se domani pensiamo di voler gestire e andare in campo con una marcia in meno prenderemo una legnata che ci ricorderemo per tanto tempo”.

foto x lazio