Gattuso: “Tavares se gioca così è da Real Madrid. Ho saputo della cessione di Ratkov alle 12.30”

31/08/2026 | 00:05:56

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa di alcuni singoli: “Ho saputo a mezzogiorno e mezza che Ratkov aveva trovato una sistemazione. Vediamo cosa succederà, spero solo che i ragazzi che ho a disposizone rimangano. Tavares non lo scopro io, è un giocatore forte, che ha motore, può benissimo giocare nel Real Madrid per le qualità che ha. Speriamo di averlo sempre integro, sano. Anche Romano (Floriani, ndr) ha voglia di imparare, è un ragazzo giovane, è entrato bene anche la scorsa settimana a Bologna. Tutta la squadra ha fatto una bellissima partita, anche Lazzari. Veramente, davvero tutti”.

foto x lazio