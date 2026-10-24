Gattuso: “Rigore mancato? Non possiamo farci niente. Ci davano per retrocessi, mancano 18 punti alla salvezza”

24/10/2026 | 23:37:58

Le parole di Gattuso a Dazn:”Il rigore mancato? È uno step importante per noi. Bisogna pedalare, niente polemiche. L’arbitro l’ha vista così e non ci possiamo fare nulla. L’hanno visto così anche al VAR e basta. Devo fare i complimenti alla squadra: non hanno accerchiato l’arbitro, nessuna polemica. La linea arbtirale sta andando in questa direzione, è un bene per il nostro calcio perché le partite sono migliori. Classifica? Meno 18 è la parola giusta. Non guardiamo nulla, c’entriamo poco in quelle posizioni. Pensiamo a Sassuolo, poi quando arriveremo a 40 punti possiamo giocare di fioretto. Ora stiamo in trincea. Non ci dimentichiamo che abbiamo preso una legnata due mesi, abbiamo perso col Mantova e siamo usciti dalla Coppa Italia. Ci davano per retrocessi”.

foto x lazio