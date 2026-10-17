Gattuso: “Pellegrini è in lista, partirà con noi. Non voglio dare vantaggi alla Juve”

17/10/2026 | 12:59:15

Le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia della Lazio: “Pellegrini è in lista, partirà con noi. La società ha deciso con noi, a tutti gli effetti è a disposizione. Su altre cose non rispondo, non voglio dare vantaggi agli altri, metteremo in campo la squadra migliore. Taylor? Fa funzionare bene la catena. Si abbassa e ci fa giocare bene. Gli ho fatto i complimenti perché prima non pressava così, ora lo fa con veemenza. Per noi è importantissimo. Io lo vedo quello che fa e dà alla squadra”.

foto x lazio