Gattuso: “Non guardiamo la classifica. Vedremo quando prenderemo la legnata nei denti come reagiremo”

27/10/2026 | 21:17:52

Le parole di Gennaro Gattuso a Dazn: “Mi porto a casa la mentalità. Quando non siamo aggressivi, dobbiamo imparare a fare il blocco difensivo. Oggi ci ha aiutato molto che sono rimasti in 10. Ma anche contro il Monza era successo, e avevamo comunque fatto tanta fatica. Questo è un altro step importante. Quando giochiamo con questa veemenza, quando lavori bene con le catene… mettiamo in difficoltà l’avversario. Classifica non bisogna guardarla, se no ci viene il mal di testa. Noi abbiamo solo una strada, che è quella del lavoro. Stiamo facendo cose incredibili. Ci vuole mentalità, dobbiamo continuare a lavorare. Se pensiamo di gestire, il campo ce lo mostra che quando non siamo aggressivi… Noi dobbiamo andare a pizzicare in avanti, correre, andare. Tutto parte dall’allenamento, vedremo quando prenderemo la legnata nei denti, non l’abbiamo ancora presa, ecco perché non mi voglio sbilanciare. Noslin? Non sono contento perché fa gol. Fa pressione, un giocatore così ti mette sempre pensiero. Non dobbiamo mollare su questo aspetto. Parole di Simone Inzaghi? Lo ringrazio, mi fa piacere. La sua Lazio era forte, sia a livello difensivo che tattico era una squadra fastidiosa, me la ricordo bene. Per me è un onore, se lo dice lui è qualcosa di molto importante sia per me che per la mia squadra. Se domani attacco un cartello con scritto -15? Non attacco nulla, glielo ricordo, mancano 15 punti. Quando si prendono le mazzate nella vita, non bisogna dimenticarle. Tre mesi fa siamo usciti dal primo turno della Coppa, questo non si può dimenticare. Dovremo essere bravi quando arriveranno i momenti negativi. Quando si vince è tutto più facile”.

foto x lazio