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Gattuso: “Non devono mancare voglia e mentalità. Cataldi? A metà allenamento ha avuto un problema al quadricipite”

27/09/2026 | 17:59:51

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Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine dell’amichevole con l’Arezzo. Queste le sue parole:
“Eravamo contati. Giocavamo a tre, i centrocampisti erano quelli. Proviamo tutto, venivamo da due giorni di lavoro importanti, siamo stati bravi. Non devono mancare voglia e mentalità, mi batto su questo dal primo giorno. Non sono mai mancati e spero non manchino mai, se siamo dove siamo è perché c’è voglia. Le amichevoli sono importanti, uno si può allenare quanto vuole ma quando c’è la partita è la partita. Complimenti anche ai ragazzi che sono entrati. Cataldi? A metà allenamento ha avuto un problema al quadricipite, faremo un controllo strumentale domani o dopo domani”.
Foto: Instagram Lazio