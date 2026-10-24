Gattuso: “Non c’entriamo niente con la vetta, ma vedremo dove arriveremo. Pellegrini? Andrà a scadenza, ma per ora resta in gruppo”

24/10/2026 | 23:18:15

Le parole di Gattuso a Sky: “Non dobbiamo abbassare l’intensità. Continuo a dire che non c’entriamo niente lassù in alto, però dobbiamo continuare così e vedremo dove arriveremo a fine stagione. Facciamo dei carichi di lavoro importante, possiamo dare un po’ di riposo ai giocatori, ho dato venti giorni di recupero alla squadra in tre mesi. Lavoriamo con grande intensità, due giorni si lavora forte, una giornata si riposa e quando i calciatori tornano sono più freschi e lucidi. Questo sicuramente ci sta dando un vantaggio. Pellegrini e Patric erano fuori lista, so bene che atmosfera si respira. Patric è andato in Arabia, era rimasto solo Luca, per come si stava allenando e andava trattato in un certo modo. Sappiamo che va in scadenza, fin quando si comporta bene avrà la possibilità di stare in gruppo, ho parlato con il club e ora fa parte della rosa”.

foto x lazio