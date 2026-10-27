Gattuso: “Non attacco cartelli nello spogliatoio, mancano 15 punti alla salvezza”
27/10/2026 | 21:27:27
Le parole di Gennaro Gattuso a Dazn: “Se domani attacco un cartello con scritto -15? Non attacco nulla, glielo ricordo, mancano 15 punti. Quando si prendono le mazzate nella vita, non bisogna dimenticarle. Tre mesi fa siamo usciti dal primo turno della Coppa, questo non si può dimenticare. Dovremo essere bravi quando arriveranno i momenti negativi. Quando si vince è tutto più facile”.
Foto: X Lazio