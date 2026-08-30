Gattuso: “Mercato? Se non ci sono soldi non possiamo rapire i giocatori. Spero che rimangano questi giocatori”

30/08/2026 | 23:44:22

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa: “Mercato? Non mi aspetto nulla, spero solo che rimangano i giocatori che ho a disposizione. Non so cosa succederà, stamattina con chi di dovere non ho voluto nemmeno parlare perché voglio pensare solo alla partita. Ho saputo a mezzogiorno e mezza che Ratkov ha trovato una sistemazione, mi aspetto solo che i ragazzi che ho a disposizione rimangano. Se non ci sono soldi che facciamo? Mica possiamo andare a rapire i giocatori, mica mi metto una maschera e li rapisco”.

foto x lazio