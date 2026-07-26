Gattuso: “Mercato? Ci manca qualcosa e lo sappiamo. Tavares ha dolore a un ginocchio”

26/07/2026 | 22:54:56

Gennaro Gattuso ha parlato dopo l’amichevole vinta dalla Lazio oggi contro il Civita Castellana, soffermandosi anche sui temi di mercato: “Questa squadra lavora bene. Sono soddisfatto di quello che sto vedendo, ci manca qualcosina e lo sappiamo. Speriamo di riuscire a completare la rosa. Nervosismo? L’importante è avere rispetto. Sicuramente saremmo rimasti in 10 oggi perché non si reagisce. Lo so che siamo annebbiati, stiamo lavorando tanto, ma bisogna migliorare anche su quest’ aspetto. In campionato saremmo rimasti in 10. Abbiamo dei piccoli problemi, Tavares ha male a un ginocchio”.

foto x lazio