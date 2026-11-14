Gattuso: “La gente è malata per la Lazio. Lunedì le risonanze per Tavares, Zaccagni e Frattesi”

14/11/2026 | 13:55:04

Gennaro Gattuso ha ormai sviluppato un forte legame con l’ambiente biancoceleste. Dopo l’amichevole vinta 3-0 contro il Mgarr United, l’allenatore della Lazio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, parlando del rapporto con il club, della passione dei tifosi e del desiderio di rivedere l’Olimpico pieno. “Io non riesco a recitare, ho capito fin dal primo giorno dove venivo, sapevo che ci mettevo poco ad affezionarmi alle persone che sono qui, ai tifosi, al club. La storia della Lazio è incredibile, la gente è malata per la Lazio e poi ci rimani”. Gattuso ha poi svelato il suo sogno: “Il mio sogno è vedere la mia squadra con uno stadio pieno, festeggiare sotto la curva. Il calcio senza tifosi non è calcio, è qualcosa di diverso, i nostri tifosi sono coerenti e difficilmente torneranno, ma noi dobbiamo onorare la maglia”. Un riferimento alla protesta di una parte della tifoseria, con l’allenatore che ha ribadito la volontà della squadra di continuare a dare il massimo. Nel corso dell’intervista, Gattuso ha commentato anche il successo nell’amichevole e le condizioni dei giocatori: “Siamo molto soddisfatti”. Sul possibile impiego di Rovella insieme a Belahyane ha aggiunto: “Secondo me si può fare, Nicolò è dinamico, ha bisogno di condizione e mettere minutaggio”. Spazio anche a Cancellieri, dal quale il tecnico si aspetta una crescita: “Deve fare uno switch, ci ho parlato ieri, ha età e potenziale. Deve migliorare sotto porta, stiamo lavorando, può fare molto di più”. Infine, aggiornamenti sull’infermeria. Lunedì sono previste le risonanze per Nuno, Zaccagni e Frattesi, mentre per Sutalo e Marusic bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di avere certezze sulle rispettive diagnosi. Gattuso ha poi concluso con un messaggio di fiducia su Gudmundsson: “Non è brillantissimo, ma ha grandi giocate, ringraziamo che non ha avuto ricadute”.

foto: x Lazio