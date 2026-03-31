Gattuso in lacrime: “Chiedo scusa, risultato ingiusto. Il mio futuro adesso non conta”

31/03/2026 | 23:55:12

Gennaro Gattuso ha parlato alla Rai: “Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così. Siamo rimasti in 10, abbiamo avuto 3 palle gol e loro ci facevano il solletico. Dispiace, questo è calcio e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, perché ci serviva per noi, per tutta l’Italia e per il nostro movimento. Mazzata difficile da digerire. Non voglio parlare di niente, ma oggi è ingiusto. Sono da anni nel mondo del calcio, a volte ho gioito e oggi prendo mazzate. Difficile digerire questa, hanno sorpreso anche me per il cuore che ci hanno messo. Parliamo per l’ennesima volta che non andiamo al Mondiale. Chiedo scusa se non ce l’ho fatta, ma i ragazzi oggi mi hanno impressionato. Oggi parlare del mio futuro non è importante, era importante andare ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione, ma fa male e dispiace”.

foto x azzurri