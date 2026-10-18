Gattuso: “I complimenti vanno anche alla società per aver comprato gente perbene. Qualche anno fa non volevo più allenare”

18/10/2026 | 23:13:35

Gennaro Gattuso commenta la superlativa vittoria in casa della Juventus per 0-3 a DAZN: “Si tratta della mia prima vittoria qua. I complimenti vanno ai giocatori che in settimana vanno forte. I complimenti vanno anche al club che, con pochi soldi, ha fatto un ottimo mercato con gente perbene. Ora testa al Parma. Siamo una grande famiglia. La mentalità e la voglia ci sono perché, andando all’intervallo 0-1, abbiamo approcciato meglio la ripresa rispetto a quanto fatto contro Milan e Monza. Io un po’ di anni fa non volevo più allenare, avevo sempre mal di stomaco perché mi davano fastidio certi atteggiamenti. Adesso mi arrabbio meno sull’uso dei telefoni e in generale. Le esperienze all’estero mi hanno aiutato tanto. Ognuno di loro ha un carattere diverso e vanno messi nelle condizioni migliori. Nuno Tavares ha motore, Taylor si inserisce bene e dà fastidio e Zaccagni ha qualità. La catena sinistra funziona bene. Noi non abbiamo ancora la maturità di gestire. Nella squadra ho visto coraggio, la voglia di pizzicare in avanti, abbiamo saputo soffrire”.

Foto: Instagram Lazio