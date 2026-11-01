Gattuso: “I cambi hanno fatto la differenza. Mancano 12 punti all’obiettivo. Zaccagni ha avuto un lutto stanotte, capitano esemplare”

01/11/2026 | 17:41:08

Gennaro Gattuso commenta la vittoria della sua Lazio sul Cagliari a DAZN: “Partita molto difficile, vanno fatti i complimenti al Cagliari. Non abbiamo sviluppato bene e si fa fatica come accade a tutte le squadre. Chi è entrato ha fatto la differenza. Loro sono fastidiosi, difendono e ripartono bene. La cosa che più mi rende orgoglioso è chi è entrato, con veemenza e voglia. I cinque cambi ci hanno dato una grandissima mano e mi rendono orgoglioso. Mancano 12 punti al traguardo che ho detto a inizio stagione. Dobbiamo pedalare e riposare per andare forte. La verità è che la squadra lavora bene e lavora insieme. Adesso gli avversari cominciano a capire il valore dei nostri giocatori. Nuno Tavares aveva un uomo a marcarlo e abbiamo fatto bene a mettere Pedraza. Noi corriamo senza lamentarci ed è lo spirito che ci sta facendo bene. Zaccagni? Non era fluido nella corsa e ho preferito non rischiarlo. Stanotte ha avuto un lutto in famiglia e per l’ennesima volta ha dimostrato di essere un grande capitano. Cragnotti non l’ho incontrato ma mi piacerebbe incontrarlo”.

Foto: X Lazio