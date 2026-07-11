Gattuso: “Farei di tutto per riportare la gente allo stadio ma…”

11/07/2026 | 16:51:11

Comincia ufficialmente la nuova era della Lazio con la presentazione a Formello dell’allenatore Gennaro Gattuso che ha toccato vari punti.

Ecco le sue dichiarazioni: “La Nazionale? Una delusione che resterà fino a quando mi faranno l’ultimo saluto. Da calciatore ho avuto un po’ di culo, da allenatore ho avuto qualche mazzata sui denti. Ma spero presto di poter raccogliere anche io”.

Su Lotito: “Ha troppi telefonini. Spero abbia capito che dobbiamo stare bene insieme. Siamo suoi dipendenti, ma è giusto che le cose si dicano con educazione. Meglio che oggi Lotito non ci sia, è stata una forma di rispetto nei miei confronti”.

Sui tifosi: “Farei di tutto per riportare la gente allo stadio, ma so che è impossibile. L’Olimpico mi ha sempre fatto venire la pelle d’oca”.