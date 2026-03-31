Gattuso: “Condannati dagli episodi. Non sono la persona adatta per dire cosa migliorare”

01/04/2026 | 00:09:19

Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con la Bosnia: “Io posso solo che ringraziare questo gruppo di ragazzi. Era da anni che non vedevo una Nazionale così. Fa male, fa tanto male. Non voglio parlare di arbitro o di niente. Fa male accettare un verdetto così, ci vuole del tempo. Si chiedeva attaccamento alla maglia e lo abbiamo mostrato, gli episodi ci hanno condannato. Abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Poi si può sempre fare di più. Faccio l’allenatore e tutti sappiamo che si fa fatica da anni. Non sono la persona adatta per dire che cosa vada fatto e che cosa vada migliorato”.

foto x azzurri