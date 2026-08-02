Gattuso: “Ci vorrebbe una vagonata di giocatori come Marusic. Lui, Romagnoli, Zaccagni e Rovella aiutano i giovani”

02/08/2026 | 23:33:47

Gennaro Gattuso ha parlato ai canali ufficiali della Lazio dopo la vittoria in amichevole contro l’Ascoli: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Devo dire che si allenano davvero bene, stiamo provando a fare qualcosa di diverso, siamo sempre là a pressare e devo dire che ci vuole una bella gamba. Normale che anche sul gol che abbiamo preso potevamo fare meglio, nel primo tempo abbiamo creato 3-4 palle gol e dovevamo buttarla dentro ma ci sono tanti aspetti postivi. Marusic? Ci vorrebbero una vagonata di giocatori come lui. Quando un giocatore gioca 12 anni con la stessa maglia non può che essere un uomo a 360°. La sua presenza, come quella di Zac, Rovella e Romagnoli, aiuterà soprattutto i ragazzi giovani che se fanno copia e incolla sbagliano poco e cresceranno tantissimo”.

Foto: Instagram Lazio