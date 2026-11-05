Gatti: “Oggi era importante vincere. Ora pensiamo alla Fiorentina”

05/11/2026 | 23:28:17

Il difensore della Juventus, Federico Gatti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro l’AZ Alkmaar. Queste le sue parole:

“Un’ottima vittoria fuori casa. In Europa è sempre difficile. Adesso dobbiamo già metterla da parte, perché dobbiamo raddrizzare il campionato, non possiamo stare in una posizione del genere. Oggi era importante vincere per dare continuità alla prestazione di domenica. Ora bisogna pensare alla partita con la Fiorentina, è troppo importante”.

Foto: Instagram Juventus