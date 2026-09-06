Gatti: “Non muoio mai, vado contro tutti con questa rabbia. Ora dobbiamo fare molto di più”

06/09/2026 | 23:55:00

Federico Gatti ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Juventus e Milan e la rete segnata nel recupero: “Il mio passato è questo, ci provano in tutti i modi, ma non muoio mai, è quello il mio passato. Ho una forza dentro che vado contro tutto e tutti e sono entrato con questa rabbia. Non è che porta tantissimo, porta un punto, porta entusiasmo, però c’è da fare molto di più se vogliamo ambire a qualcosa bisogna vincere queste partite”.

foto x juve