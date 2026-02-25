Gatti: “Abbiamo dato tutto. La qualificazione l’abbiamo persa all’andata, anche stasera un arbitro assurdo”

26/02/2026 | 00:03:44

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha parlato a Prime Video dopo l’eliminazione contro il Galatasaray in Champions League.

Queste le sue parole: “Il tema è che abbiamo fatto una prestazione assurda, abbiamo buttato via la qualificazione all’andata. L’espulsione di Kelly mi sembra assurda, noi difensori siamo troppo penalizzati. C’è stata una reazione impressionante, anche i tifosi ci hanno sostenuto molto, nei supplementari siamo arrivati stanchi,. Avevamo rimesso la partita in meno in dieci, ma all’andata l’abbiamo buttata via”.

C’era bisogno di una prestazione da Juve. “Si, dispiace perché alla fine poi conta il risultato e non siamo passati. Abbiamo fato una prestazione enorme. Dispiace, sono esausto”.

Anche qui ci voleva una grande prestazione, tu sei tornato con cuore e personalità. “Rientravo da un infortunio che ancora non mi lascia libero ma conta la continuità, più giochi meglio stati. Dispiace perché queste sono le partite più belle”.

Spalletti vi ha detto qualcosa? “No, non ci siamo nemmeno incrociati”.

Foto: sito Juventus