Gasperini: “Vincere a Napoli ci darebbe una grande spinta. Cristante ci dà varianti diverse di gioco”

24/10/2026 | 17:43:07

Gian Piero Gasperini presenta la sfida contro il Napoli a DAZN: “Una gara di livello, con tanti giocatori importanti e tra due delle squadre migliori del campionato. Cristante? In quel reparto abbiamo dovuto spesso giocare con gli stessi. Lui è importante per quello che sta facendo quest’anno e perché ci rende una squadra più duttile. Vediamo, ci dà possibilità di avere varianti durante la gara. Una vittoria indirizzerebbe la partita? E’ un po’ presto in termini definitivi, ma se vinciamo oggi a Napoli sarebbe un’ulteriore passo di consapevolezza e sarebbe una grande spinta”.

Foto: X Roma