Gasperini: “Sono qui per vincere qualcosa di importante. Lazio senza pubblico? Mi dispiace ma è stata una scelta loro”

17/05/2026 | 14:59:17

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby vinto contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Se ora il destino è nelle mani della Roma e quanto vale questa vittoria? Indubbiamente è così, ma siamo felici. Oggi non poteva essere diversamente, ma ora dipende solo da noi senza sperare nelle altre. La partita a Verona sarà importante e difficile: tutte le squadre stanno facendo il massimo. Noi siamo felici del derby, poi abbiamo una settimana… se dovessimo vincere sarebbe una stagione straordinaria. Se sono qui per vincere qualcosa di importante? Assolutamente sì: mi sono dato 3 anni di tempo. Riuscire ad arrivare in Champions era difficile, mi ero posto questo traguardo. Quando si parla di squadra sostenibile, lo diventi solo con i risultati e serve sempre alzare il livello. Lazio senza pubblico e con pochi giorni di riposo? Mi dispiace per i laziali, ma è stata una scelta loro. I pochi giorni, non sono un problema: capita spesso in questo calcio, a noi in primis. Non tengono più questi alibi, dovreste tenerlo a mente anche voi”.

Foto: sito Roma