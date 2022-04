Gasperini: “Siamo in una caduta morale. Dobbiamo chiudere bene la stagione”

Terzo ko consecutivo per l’Atalanta, che rinuncia forse all’Europa per la prossima stagione. Questo il commento di Gasperini a Dazn: “Siamo in una caduta morale in questo periodo. Dobbiamo pensare a chiudere bene la stagione perché lo dobbiamo a questa gente che ci sostiene. I ragazzi si sono impegnati. Non è un momento fortunatissimo, almeno nella prima parte della gara. In questo momento giocare partite così aperte, contro avversari che hanno valori tecnici importanti, ne usciamo spesso perdenti”.

FOTO: Twitter Atalanta