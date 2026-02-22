Gasperini: “Siamo davanti alla Juve e alla pari con il Napoli, questo dice la classifica. Hermoso non voleva rischiare”

22/02/2026 | 23:45:09

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha analizzato la partita contro la Cremonese in conferenza stampa: “Nelle partite ci sono anche gli avversari. Era una gara complicata, ci spezzavano la continuità d’azione anche se non sono mai stati pericolosi. Non riuscivamo con gli esterni ad aiutare Malen, che era un po’ isolato. Poi, queste partite se trovi il giusto filo cambiano: abbiamo aggiunto Cristante più vicino a Malen per dare presenza, è stato bravo El Aynaoui ma anche Koné. Siamo passati a 4 e abbiamo alzato il ritmo, abbiamo segnato da due piazzati che ci mancavano. Credo che la gente sia soddisfatta. Hermoso nel riscaldamento ha accusato un problemino allo psoas, non se la sentiva di rischiare. Abbiamo raggiunto le big? Siamo avanti alla Juventus, pari col Napoli e dietro il Milan… questo dice la classifica”,

Foto: sito Roma