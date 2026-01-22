Gasperini: “Se riuscissimo a fare ancora qualcosa sul mercato sarebbe meglio. Malen è molto forte”

22/01/2026 | 23:22:53

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport: “Pisilli? Anche l’anno scorso ha già dimostrato il suo valore spesso. e credo che sia cresciuto molto, è un ragazzo che sicuramente questa sera ha fatto una prestazione al di là dei gol, ha raggiunto una maturità anche in mezzo al campo nonostante la sua giovane età e sicuramente tra quelli che possono ampliare molto bene la rosa della Roma. Siamo ancora in emergenza in attacco. Questa sera abbiamo finito con Rensch attaccante di destra, spesso deve adattarsi Pellegrini. Abbiamo spesso fuori dei giocatori ma è arrivato Malen che è molto forte e Vaz che è di grande prospettiva. Se riuscissimo ancora a fare qualcosa sul mercato sarebbe meglio anche se è difficile. Partita difficile, contro una squadra forte. Partita perfetta e importante per la classifica. Qualcuno dice che se avessimo fatto qualche pareggio in più saremmo più in alto. L’importante è la vittoria, è un risultato che cerchiamo in ogni partita, non speculiamo sul punticino. Abbiamo fatto bene in campionato e in coppa, ci mancano i risultati contro le prime. Ci stiamo avvicinando alle big, se riuscissimo a vincere saremmo più forti”.

foto x roma