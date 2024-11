Gasperini: “Se accetterei i soldi dell’Arabia? Presto per dirlo”

Gian Piero Gasperini ha presenziato all’evento di presentazione del libro di Luigi Garlando, “Nel mezzo del pallon di nostra vita”. Interpellato nel corso della serata, Gasperini ha parlato (anche) del suo futuro, rispondendo così alla domanda su un possibile futuro in Arabia Saudita: “Se accetterei i soldi dell’Arabia? Presto per dirlo”.

Poi spazio anche alle sue idee di calcio: “Ho creduto anni fa in certe idee che oggi si sono diffuse, specialmente su come sia per me il modo migliore per difendersi. Ma nel calcio non esiste il copyright, si prendono e si adattano idee. Molto mi viene detto sul gioco uomo a uomo a tutto campo, poco sul fatto che le mie squadre facciano tanti gol. Gioco o risultato? Il calcio rimane uno spettacolo: quando hai stadi così pieni devi offrire a chi paga qualcosa che piace. Ci sono state tante filosofie, c’è stato un periodo in cui contava solo vincere. Ma io credo che una più alta possibilità di vincere derivi proprio dal buon calcio. Queste sono filosofie che poi si radicano. Io non ho mai avuto dubbi: quando una squadra si esprime bene ha più chance di vincere. Ognuno ha dei propri record e dei traguardi da raggiungere: quando si riesce a superare se stessi c’è una grandissima vittoria.E il calcio insegna anche a perdere e a ripartire, creando un nuovo obiettivo”.

Foto: Twitter Atalanta