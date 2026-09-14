Gasperini: “Rispetto ad altre formazioni siamo parecchi in meno. Ndicka ha avuto un attacco influenzale”

14/09/2026 | 18:10:33

Gasperini a DAZN nel prepartita contro il Torino: “Wesley ha preso una brutta botta nell’ultima partita. Ndicka ha avuto un attacco influenzale e non è venuto allo stadio. Castro sta facendo molto bene, è in una buona condizione rispetto all’inizio e ci aspettiamo molto da lui. La rosa è composta da più giocatori nel reparto d’attacco e rispetto ad altre formazioni siamo parecchi in meno. Abbiamo recuperato Pellegrini da due giorni e speriamo di essere sempre al completo. Il ricordo è di aver pescato un grande giocatore a gennaio qui quando esordì Malen”.

Foto: X Roma