Gasperini: “Ranieri? Sono stato tirato in mezzo, non è piacevole per la gente. La squadra mi segue”

18/04/2026 | 23:28:01

Gasperini ha parlato a Sky dopo il pareggio tra Roma e Atalanta: “Credo che abbiamo prodotto di più, abbiamo cercato sicuramente più dell’Atalanta di vincere la partita. Il primo tempo sono d’accordo, è stato molto più bello, il secondo tempo secondo me è entrata un po’ di fatica, un po’ di stanchezza, quindi qualche errore in più, ma comunque abbiamo sempre cercato di risultare in pieno fino alla fine. A volte sono state partite come con la Juve, Napoli, siamo trovati in vantaggio, con il Milan abbiamo fatto ottime gare. A Como, è vero, abbiamo perso, ma ci siamo trovati in 10, con le altre, devo dire, non le abbiamo mai perse. Nel ritorno non ci è capitato quello con l’Inter, che non so, però in questi scontri diretti abbiamo sempre fatto bene, siamo sempre andati più vicino noi alla vittoria, sono volte anche degli episodi. Ranieri? Sono stato tirato dentro a questa cosa, da una settimana non si parla d’altro. Non ho mai dato risposte e continuo a non darle perché non mi sembra una cosa molto bella e piacevole per tanta gente. Abbiamo ancora 5 partite e lottiamo per dei traguardi. Sono concentrato. Bisogna chiudere il campionato bene, perché per me è stata un’esperienza straordinaria dove sono arrivato con tanto scetticismo intorno. La squadra continua a seguirmi e sono grato a loro e al pubblico. Quello che sarà si affronterà a fine stagione”

foto x roma