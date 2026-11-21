Gasperini: “Malen? Era un grande giocatore anche prima della Roma. È straordinario e la squadra lo valorizza al meglio”
21/11/2026 | 20:51:42
Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Parma. Queste le sue parole:
“Malen? Era un grande giocatore anche prima. Non vai in club come l’Aston Villa se non hai valori notevoli. Io forse l’ho messo a giocare dove lui si esprime meglio. In Italia parlano i numeri. Meglio di lui? Posso pensare solo a Lautaro forse. Bobby è straordinario e la squadra lo valorizza al meglio proprio in virtù delle sue caratteristiche”.
Foto: X Roma