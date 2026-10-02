Gasperini: “Malen? A volte i pianeti si allineano, nessuno avrebbe immaginato tutti questi gol. Romano? Venduto per motivi di plusvalenze”

02/10/2026 | 19:25:24

Gian Piero Gasperini al Festival del calcio a Trento.

Su Romano: “Romano è bravo, ma è stato venduto per esigenze di bilancio e plusvalenze. Mi è dispiaciuto ciò che è successo con lui la scorsa settimana, gli adulti dovrebbero parlare meglio”.

Su Malen: “A volte i pianeti si allineano. Era un giocatore conosciuto, avevamo pure giocato contro in amichevole in estate. In un momento di mercato in cui cercavamo un attaccante, è arrivata questa opportunità tra diversi nomi sul mercato. Veniva via dall’Aston Villa, non per un motivo tecnico, ma tattico. Voleva giocare centravanti e in lui ho sempre visto quelle caratteristiche, la rapidità, i tre tocchi in sequenza, la velocità. Nessuno, però, avrebbe immaginato che i numeri sarebbero stati così eclatanti. Record di gol di Higuain? L’ho detto per motivarlo, se arriva a 30 sono contento”.

“Annibale prima era la Juventus, ora è l’Inter. Bisogna lavorare con convinzione ed entusiasmo e l’ultima volta che ci siamo affrontati, ho avuto la sensazione che ci siamo avvicinati. Como? Bravi come società e progetto, partendo dalla terza serie. Ammirazione per chi lavora così e non credo sia un fuoco di paglia”.

“La tifoseria della Roma ha visto tanti giocatori ed è matura, ha capito che squadra è”.

Foto: X Roma