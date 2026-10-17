Gasperini: “Lulli? Sono felicissimo, è un ragazzo straordinario. Dybala? Sarebbe importante averlo in panchina con lo Slovan”

17/10/2026 | 23:34:58

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Come abbiamo fatto a preparare mentalmente la partita? Non avevo dubbi che avremmo avuto una reazione importante. Questo è un gruppo che conosco, chi è nello sport sa che alcune volte si possono prendere sconfitte difficili da digerire, ma c’è sempre da reagire. Ci dispiace aver buttato via una prestazione come quella di martedì. Mi ricordo pochi episodi simili, ma tre gol subiti in 7 minuti non li ricordo proprio. Ci ha dato grande rabbia, perché potevamo ricordarcela per le cose positive e invece è stata una beffa. Eravamo molto motivati, poi ho deciso di buttare dentro giocatori che avevano giocato meno. Balerdi aveva bisogno di giocare una gara interna, i due esterni anche. De Roon ha fatto 3 partite in 7 giorni e quando dico che è un calciatore importante si vede anche da queste cose. Le mie emozioni per Lulli? Sono felicissimo: sta emergendo, è un ragazzo straordinario. Abbiamo lavorato molto sull’andare a chiudere sul secondo palo perché lo può fare. Stasera ci è arrivato: ha intuito la traiettoria del tiro. Il ragazzo assimila tutto e se lo porta dietro. Dybala, conto e spero di riaverlo per Napoli: sono fiducioso. Domani o dopodomani può essere decisivo: sarebbe importante averlo in panchina con lo Slovan”.

Foto: X Roma