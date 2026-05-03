Gasperini: “Koné e Dybala recuperati. Tanti giocatori in prestito e scadenza, non è stato facile”

03/05/2026 | 14:20:37

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza la partita contro la Fiorentina, partendo dai recuperi: “Koné è recuperato, Dybala era già recuperato e questa settimana è andata meglio. Sono disponibili per domani. La presenza di Corbin Friedkin è sicuramente un segnale che magari la proprietà inizia a muoversi non solo per quello che è il finale di campionato ma anche in prospettiva futura. In questo momento ci sono due binari: uno che è quello della stagione attuale che è viva, molto attiva. Giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, che è una squadra che viene da una serie di risultati utili consecutivi ed è una squadra di assoluto valore nonostante le difficoltà avute. C’è massima concentrazione su questa partita perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Quest’anno la rosa è un po’ particolare perché ha tanti giocatori in prestito e in scadenza. In queste condizioni non era facile arrivare a quattro giornate dalla fine ed essere in gara. Era una situazione rischiosa, ma devo dare atto ai giocatori per la loro professionalità”.

foto x roma