Gasperini: “Il nostro piano prevedeva di arrivare allo Scudetto in tre anni. Anticipare? Non ci dispiacerebbe”

08/10/2026 | 13:00:29

Gian Piero Gasperini ha parlato del sogno Scudetto alla Roma al Corriere della Sera: “Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel calcio non esistono vie diritte o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi, se riusciremo a gestirli, chissà…”.

Sul ritorno all’Atalanta: “Chi può escluderlo? Una cosa è certa: la casa non l’ho venduta”.

Foto: X Roma