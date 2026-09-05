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Gasperini: “I cambi sono stati importanti. Carnesecchi è stato fantastico”

05/09/2026 | 23:24:22

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Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta in rimonta contro l’Atalanta. Queste le sue parole:
“Quanto hanno inciso i cambi? Sono stati importanti. Quando continui ad attaccare senza produrre un gol c’è il rischio che la partita prenda un’altra piega, sono stati importanti anche i cambi dietro per la continuità d’azione. Carnesecchi è stato fantastico poi. Tanti tiri che abbiamo fatto sono stati lenti e non la giusta determinazione. Castro e Malen insieme? Possono coesistere. Avremo tante partite, dopo la sosta avremo tante partite difficili per tante settimane, per cui ci sarà possibilità per tutti e anche con diversi assetti. Anche Soulè è entrato bene, così come Molina. Cosa ha avuto Dybala nel finale? Sta bene. Giocando in queste condizioni spendi molto di più”.
Foto: X Roma