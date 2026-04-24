Gasperini: “Ho sentito la fiducia della società. Non partecipo alla macchina del fango. Su Massara…”

24/04/2026 | 13:45:45

Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa Bologna-Roma in programma domani alle 18. “La fiducia della società non mi è mai mancata, la Roma è davanti a tutto, queste sono le due linee. Ranieri? Io non ho fatto nessuna situazione contro nessuno, non mettetemi sullo stesso piano”. A Trigoria spero si faccia calcio, io cerco solo di fare calcio. Vorrei che anche voi torniate a parlare di calcio e non voglio essere coinvolto, sono stato tirato dentro. Dybala dall’inizio mi sembra molto difficile, Paulo ha ricominciato dopo oltre 80 giorni, mi auguro a gara in corso, siamo sulla via giusta, è una questione di abitudine e di fiducia. Il futuro di Paulo? Le ultime cinque partite orienteranno molto il finale di campionato della Roma, averlo a disposizione ci dà maggiore valore. Parlare di futuro oggi è difficile, ci sono cinque partite e parliamo come se fossimo a fine campionato. Io cerco di tenere altissima la concentrazione sulla partita di domani. Io non partecipo a questa macchina del fango, giornalmente attivissima, continuo a lavorare sulla squadra e fare bene domani. Io manager all’inglese? Più che mai c’è bisogno di lavorare di squadra, arriva a pensare che allenatore e direttore sportivo dovrebbero essere responsabili nel bene e nel male, quasi viaggiando in coppia. La capacità di fare squadra è determinante. Massara? Ricky è una bravissima persona, sotto l’aspetto tecnico non abbiamo avuto feeling, ma niente di personale e solo con riferimento alla squadra. Fare filotto? Siamo ancora in tempo probabilmente, ma i margini di errori diminuiscono. La programmazione? Quando la società lo riterrà opportuno, bisognerà pensarci. Da quando sono arrivato dal primo giorno ho chiesto di rafforzarci davanti, non mi sembrava una cosa straordinaria come richiesta. Su tutto il resto non ho mai messo becco. Nel complesso del campionato la squadra è stata straordinari@, abbiamo avuto un periodo in cui era difficile farci gol, ma in generale il rendimento difensivo è stato di assoluto livello”.

Foto: X Roma