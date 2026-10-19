Gasperini: “Gli esami di Dybala hanno evidenziato una piccola lesione. Lulli? È umile e ha voglia di migliorarsi”

19/10/2026 | 14:26:11

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Slovan Bratislava. Queste le sue parole:

“Per Dybala speravamo il recupero fosse più veloce, ma gli esami fatti ieri hanno mostrato una piccola lesione. Ci vorrà qualche settimana in più. Lulli? Lo avevo già notato l’anno scorso e lo avevo aggregato spesso negli allenamenti. Ha ottime caratteristiche fisiche, la sua capacità di velocità e resistenza sono assolutamente di livello. Poi, è umile e con voglia di migliorarsi: ha tanto da crescere, ma ha un paio di caratteristiche sopra la media”.

Foto: X Roma