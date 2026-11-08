Gasperini: “Genova è stata una tappa fondamentale, a Bergamo tutto meraviglioso. El Shaarawy aiuterà il Genoa”

08/11/2026 | 22:23:08

Gian Piero Gasperini ha parlato a margine di un evento a Genova: “Tutte le tappe sono importanti. A Genova ho vissuto due fasi, una di cinque anni e una di tre. Difficile fare una classifica, sicuramente quella di Genova è stata una tappa fondamentale per la mia carriera e ricca di soddisfazioni. Bergamo una tappa meravigliosa anche quella, ma che è anche figlia del mio percorso”. Il tecnico ha ritrovato El Shaarawy durante l’evento: “Cosa mi fa venire in mente? Il tempo che passa… In quel momento era il più giovane ad aver esordito in Serie A. Poi ci siamo ritrovati a Roma, è stato protagonista del gol decisivo che ha riportato la Roma in Champions a maggio. Ora è tornato qua a Genova e darà un grande contributo alla squadra”.

foto x roma