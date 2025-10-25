Gasperini: “Ferguson non sta dando risposte positive, non sapevo se convocarlo”

25/10/2025 | 14:05:17

Gasperini ha parlato in conferenza stampa anche dello scarso momento di forma di Ferguson: “Ha partecipato a nove partite, l’unica che non ha giocato è quella di Firenze. Le cose di cui si parla non sono in campo. Poi, come sempre, ognuno può dire tutto e il contrario di tutto. Ma lui ha sempre la possibilità di dare risposte in campo. In questo momento, ultimamente, le risposte non sono state positive, in modo abbastanza evidente. Devo dire la verità: ieri, per la prima volta nella stagione, non sapevo nemmeno se convocarlo o meno. È un ragazzo di 21 anni che arriva non da campionati straordinari, ma da realtà dove ha giocato poco. Ha giocato più in questo periodo che in tutto l’anno scorso. Probabilmente mi aspettavo qualcosa di diverso, ma è un altro campionato, un altro paese, un’altra dimensione. Io non interpreto il calcio pensando che il centravanti debba essere per forza alto e grosso. Si può giocare in tanti modi. L’importante è che la squadra sia pericolosa. Non è necessario avere un centravanti di statura o fisicità: il calcio è pieno di esempi diversi”. Sulle parole di Dybala: “L’importante è che in quel momento non ho sentito, anche perché non la ritenevo una cosa assolutamente vera o giusta. Poi dopo, insieme a tutti gli altri ragazzi, ne abbiamo parlato nello spogliatoio: a volte, soprattutto a fine partita, le parole non rappresentano davvero ciò che si vuole dire, però era abbastanza chiaro. La parola ‘mosci’ non esiste, e la parola ‘sottovalutazione dell’avversario’ in questa squadra non esiste, perché questo gruppo non lo merita. I fischi a Dovbyk? Quando si perde in casa, ci stanno. Ci stanno per un giocatore, come per tutti quanti. La reazione deve essere quella di rifarsi subito, di andare in campo nella partita successiva e prendersi gli applausi. Finché un giocatore è nella Roma, da parte mia va sostenuto: i fischi fanno riferimento alla prestazione, ma da parte mia va spinto e portato avanti chiunque”.

Foto: insta roma