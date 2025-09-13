Gasperini: “Dybala non ha i 90′ nelle gambe, ma sta bene. Nessun problema per Wesley”

13/09/2025 | 13:59:50

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino: “Dybala ha lavorato bene per due settimane a Trigoria, ha alzato la sua tenuta atletica ed è pronto per avere più minuti nelle gambe e tornare a giocare dall’inizio. Sta sicuramente crescendo: si è visto anche a Pisa, dove entrando nel secondo tempo ha disputato 45 minuti molto buoni. Non so se abbia già i 90 minuti, perché non li ha ancora mai giocati, ma è un buon momento. Wesley ha avuto un piccolo problema, che poi non si è rivelato nulla di importante. Ha giocato la prima partita con il Brasile, poi ha saltato la seconda per un affaticamento. Dal punto di vista muscolare non ci sono problemi: ieri si è allenato normalmente e oggi, dopo l’ultimo allenamento, decideremo. Pellegrini è rimasto e per me va bene: è un giocatore in più, sicuramente di valore tecnico e con qualità importanti. Adesso ha ripreso, ha iniziato ad allenarsi con maggiore intensità, ma chiaramente non è nella stessa condizione degli altri che lavorano da due mesi. Sarà comunque a disposizione: ha bisogno di crescere nella condizione e di aumentare i giri del suo motore, perché la sua qualità è indiscutibile, ma il calcio è fatto di tante componenti. Credo che avrà tutte le possibilità per esserci molto utile durante il campionato. Per me è un centrocampista, non un attaccante. Può giocare un po’ più avanti o un po’ più indietro, ma rimane un centrocampista a tutti gli effetti”.

Foto: Instagram Roma