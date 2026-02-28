Gasperini: “Dybala? Dobbiamo ancora valutare le sue condizioni. All’andata non è stata una gara semplice”

28/02/2026 | 13:50:15

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Cosa abbiamo in comune con la Juventus di Spalletti? Sono due squadre che, anche se con caratteristiche sicuramente diverse, cercano di raggiungere il risultato attraverso l’espressione del gioco. È qualcosa di chiaramente identificabile, da sempre. Per noi è un aspetto importante e credo che anche domani sarà una partita tra due squadre che proveranno a ottenere il risultato offrendo un gioco. Non credo ci saranno speculazioni: entrambe giocheranno per un solo risultato, cioè per vincere la partita. Su Dybala proviamo oggi. Ieri è rientrato e ha lavorato molto meglio, però dobbiamo ancora valutare le sue condizioni per capire se può giocare. Decideremo dopo l’allenamento di oggi. Cosa ci manca per vincere un big match? Noi alcune partite importanti non le abbiamo vinte, come ad esempio Inter e Milan, ma contro le squadre che ci stanno davanti di recente abbiamo pareggiato per esempio con Napoli e Milan. Con la Juventus all’andata non è stata una gara semplice. Domani vedremo. Il divieto di trasferta anche in Europa League contro il Bologna? Beh, è stato già detto qualche settimana fa. Purtroppo si finisce per penalizzare la passione di migliaia di persone che vorrebbero seguire la squadra, soprattutto in Italia. In Europa magari la situazione è diversa. Speriamo che queste restrizioni possano finire al più presto e che la gente possa tornare a seguire la squadra con la stessa passione che dimostra in casa anche in trasferta”.

Foto: sito Roma