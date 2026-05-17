Gasperini: “Domenica dipende da noi e non più dall’avversario. Mancini? Questa giornata resterà indelebile nella sua carriera”

17/05/2026 | 14:50:59

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto contro la Lazio. Queste le sue parole:

“Abbiamo ancora 90 minuti da giocare, è un campionato straordinario con tante squadre in pochi punti. Oggi siamo felici, domenica dipende da noi e non più dall’avversario. Ora dobbiamo concentrarci su questo traguardo che vogliamo a tutti i costi. Mancini emblema della Roma? L’ho sempre detto dal ritiro, la giornata di Mancini resterà indelebile nella sua carriera ma questo gruppo ha sempre avuto tanti capitani. Non ho mai avuto problemi nella gestione degli allenamenti e delle gare. Abbiamo attraversato pochissimi momenti difficili, alla fine il 3-3 con la Juve ci ha dato la consapevolezza di avere qualità e di poter fare gol, cosa che ci era riuscita meno nel girone d’andata. Abbiamo cominciato a segnare gol con giocatori diversi e a vincere le partite”.

Foto: X Roma