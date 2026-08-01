Gasperini: “Ci servono altri quattro giocatori. Chi fa le coppe deve averne almeno due per ruolo”

01/08/2026 | 19:11:36

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato al termine del match perso contro il Cardiff City. Queste le sue parole:

“Rispetto alla rosa dell’anno scorso servono un difensore, un esterno e due attaccanti. Poi si può switchare tutto: se va via qualcuno, va rimpiazzato. Stiamo cercando di prendere giocatori di valore come Castro, ora arriverà Koulierakis a completare la difesa. Chi fa le coppe deve avere almeno due giocatori per ruolo, è indispensabile, chi non li ha lo paga pesantemente”.

Foto: X Roma