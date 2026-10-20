Gasperini: “Abbiamo recuperato Cristante, ma perdiamo Pellegrini. In alcuni reparti siamo contati”

20/10/2026 | 23:21:00

Le parole di Gian Piero Gasperini a Sky: “Queste sono risposte importantissime perché il calendario è quello. Abbiamo bisogno che tutti, nel momento in cui partecipano, siano all’altezza di quello che chiede la Roma. E queste risposte sono importanti perché consentono di andare avanti con fiducia e di allargare la rosa dei potenziali titolari un po’ a tutti. Le sfide con United e PSG? L’unica cosa che mi preoccupa un po’ è che tutte le volte che giochiamo questo tipo di partite rischiamo di perdere un giocatore. Adesso abbiamo recuperato Cristante, perdiamo Pellegrini. In certi reparti siamo veramente un po’ contati. Questo è l’unico pericolo di queste partite, che per il resto sono attese, sono eccezionali. Per me sono un banco di prova incredibile, però da queste gare ti porti sempre, qualunque sia il risultato, qualche informazione maggiore e comunque la possibilità di crescere. La Champions è straordinaria in questo e affronteremo queste due gare con questo spirito”.

foto x roma